Сиань, Китай, , 06:03 — REGNUM Популярная туристическая достопримечательность горы Хуашань в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Достопримечательность была закрыта для туристов 24 апреля в связи с эпидемией нового коронавируса в стране. Теперь же медицинские работники до конца года могут совершенно бесплатно посетить Хуашань, сообщили в администрации объекта.

Для того, чтобы гарантировать наибольшую степень защищенности гостей от коронавируса, туристы могут купить в день не более 6000 билетов. Отметим, что Хуашань является одним из пяти самых популярных туристических гор Китая, известных своими опасными пиками.