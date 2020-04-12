Белград, , 05:58 — REGNUM Сводный отряд Минобороны РФ за прошедшую неделю провёл дезинфекцию 25 медицинских объектов в Белграде и окрестностях сербской столицы в связи с эпидемией COVID-19, сообщает 12 апреля пресс-служба ведомства.

В сообщении представлен отчёт о работе сводного отряда. За неделю в Сербии проведена санитарная обработка 25-ти медицинских объектов Белграда и близлежащих населённых пунктов. Подвергнуто дезинфекции более 50 объектов и более 20 участков дорог площадью 65 тыс. кв. м. Ранее были обработаны 13 поликлиник столицы Республики Сербия, где проводят диагностику заражения новым коронавирусом. Врачебно-сестринские бригады сводного отряда оказали методическую помощь более чем пятидесяти медучреждениям в пятнадцати сербских городах и посёлках.

В город Ниш на юге страны, где сложилась тяжёлая обстановка, передислоцированы две медбригады и группа специалистов РХБ защиты со спецтехникой.

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