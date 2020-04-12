Пекин, , 05:57 — REGNUM Власти Китая способы нивелировать загрязнение реки Сунхуацзян после попадания в него молибденовых хвостов, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в правительстве провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, по данным на 11 апреля содержание молибдена в реке Хулань, являющейся крупнейшим притоком реки Сунхуацзян, уже соответствует норме.

Утечка молибдена произошла в результате прорыва хвостохранилища компании Yichun Luming Mining Co., Ltd. около 13:40 по местному времени 28 марта. Утечка была устранена к 31 марта после круглосуточной борьбы. Для борьбы с загрязнением было создано 18 дамб, из которых 18 — на реке Хулань.