Гуанчжоу, Китай, , 05:50 — REGNUM В городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая подтверждено 119 «импортных» случаев заболевания COVID-19, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщил мэр города Вэнь Гохуэй во время пресс-конференции, в городе подтверждено всего 479 случаев COVID-19, из которых 119 являются привнесенными из-за рубежа. Из 119 таких случаев, 25 приходятся на иностранцев и 94 — на граждан Китая.

В городе всего подтверждено 58 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, среди них 20 случаев приходятся на приезжих из-за рубежа.