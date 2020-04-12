Буэнос-Айрес, , 05:48 — REGNUM Число летальных исходов среди больных новым коронавирусом в Аргентине достигло 89: за последние сутки выявлено семь новых случаев, сообщила 11 апреля La Nacion со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

В субботу, 11 апреля, было также выявлено 167 новых случаев COVID-19, общее число заболевших в стране превысило 2142. 440 пациентов из общего число уже выписаны в связи с выздоровлением.

Наибольшее число зараженных (46 человек) выявленно за сутки в Буэнос-Айресе, еще 37 — в одноименной провинции.