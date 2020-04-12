Нейпьидо, , 05:36 — REGNUM Еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердило министерство здравоохранения Мьянмы, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что семеро новых пациентов не выезжали за пределы страны за прошедшие 14 дней. Однако четверо из них принимали участие в религиозном мероприятии, в котором участвовали и иностранные граждане. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 38.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля два человека скончались от заболевания коронавирусной инфекцией в Мьянме. Тогда общее число погибших от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в стране с начала пандемии достигло трех.

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