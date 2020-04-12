Сеул, 12 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 10 512, из них 32 случая — зарегистрированы за последние сутки, 12 апреля сообщается на сайте организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
С начала вспышки коронавируса в республике от заболевания COVID-19 умерло 214 пациентов, а количество выздоровевших — увеличилось до 7368 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля поступила информация якобы о повторном заражении SARS-CoV-2 десятков пациентов в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения начала проверку по данному факту.
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