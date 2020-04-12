Вашингтон, , 05:35 — REGNUM В скором времени будет принято решение о снятии введенных из-за пандемии COVID-19 санитарных ограничений, заявил президент США Дональд Трамп 11 апреля в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер сообщил, что будет создан консультационный совет с участием деятелей политики, бизнеса и медицины. С учётом мнения этого совета Трамп планирует принять решение о снятии санитарных ограничений, которые ранее были продлены до 30 апреля. Сейчас в США работают только магазины товаров первой необходимости и аптеки, предприятия общественного питания могут лишь принимать заказы навынос.

Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по данным федеральных и местных властей, сообщает о более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом в США и летальном исходе в 20,5 тыс. случаев.

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