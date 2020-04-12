Каракас, , 05:29 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Венесуэле будет продлен в качестве меры по противодействию распространению нового коронавируса. Соответствующее решение принял президент страны Николас Мадуро, сообщила исполнительный президент республики Делси Родригес, передает ABC Venezuela.

«Сегодня президент Николас Мадуро решил продлить режим повышенной готовности еще на 30 дней в рамках предусмотренных конституцией исключительных полномочий… в качестве одной из мер по противодействию распространения COVID-19», — заявила Родригес.

Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, число зараженный новой коронавирусной инфекцией в Венесуэле достигло 175 человек, из которых девять погибло и 84 человека выздоровели.

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