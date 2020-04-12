Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Министерство обороны США организует выпуск более чем 39 млн респираторов типа N95 в соответствии с законом о производстве продукции военного назначения, 11 апреля сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.

Для производства указанного объема медицинских средств будет привлечено дополнительно $133 млн. Данный заказ должен быть выполнен за 90 дней.

Разрешение на применение закона Пентагон получил от специальной группы, созданной американским президентом Дональдом Трампом для борьбы с пандемией коронавируса.

Компании, которые должны будут выполнить заказ, не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Дональд Трамп задействовал Акт об оборонном производстве (DPA) в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции на американской территории. Данный документ был принят в США еще во времена времен Корейской войны 1950−1953 годов.

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