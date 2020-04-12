Ухань, Китай, , 05:10 — REGNUM Пациенты временных госпиталей «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» с диагнозом COVID-19 будут переведены в четыре крупных госпиталя в Ухане, оборудованные более качественными ресурсами лечения, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй, данная мера призвана помочь пациентам получить наиболее качественное и эффективное лечение благодаря доступу к наиболее современному оборудованию

Как подчеркнула Цзяо, лечение пациентов в тяжелом и особенно критическом состоянии представляет до сих пор крайнюю трудность для врачей. По актуальной информации, в столице провинции Хубэй городе Ухане, эпицентре эпидемии коронавируса в Китае, насчитывается 94 таких пациентов.