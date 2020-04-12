Пекин, , 05:05 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР прогнозирует серьезные наводнения в ряде регионов на реках Янцзы и Чжуцзян, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Кроме того, в указанных регионах ожидается рост числа тайфунов, которые спровоцируют наводнения в южных провинциях, сообщили в министерстве во время заседания, организованного штабом Государственного управления по борьбе с наводнениями и борьбе с засухой.

Сезон наводнений и паводков в Китае начался 28 марта, что на четыре дня раньше, чем в среднем за предыдущие годы. Министерство призвало местные власти приготовиться к возможных стихийным бедствиям.