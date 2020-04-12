Чунцин, Китай, , 05:00 — REGNUM Таможенные власти Китая раскрыли банту контрабандистов панцирей панголин и арестовали 12 человек, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

В таможне города центрального подчинения Чунцина сообщили, что в середине марта ей была выявлена аномалия в логистике между Чунцином на юго-западе Китая, Гуанси-Чжуанским автономным районом на юге страны и провинцией Аньхой на востоке. Позже выяснилось, что здесь орудовала банда, перевозившая из-за рубежа незаконно изделия из животных.

Более 170 офицеров полиции из Чунцина, Сычуани, Гуанси и Аньхоя приняли участие в кампании по борьбе с контрабандой в различных местах. Благодаря этому, было схвачено 12 подозреваемых. Более 441 кг панцирей панголин, а также 14 кг желчных пузырей и более 1,9 млн юаней (порядка $240 тыс.) наличности было изъято. Расследование продолжается.