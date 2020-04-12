Тунис, , 04:55 — REGNUM Тесты 14 пациентов в Тунисе дали положительный результат на новый коронавирус SARS-CoV-2, в результате общее число зараженных COVid-19 достигло 685 человек, сообщает 11 апреля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, 10 апреля в Тунисе было проведено 589 исследований на наличие нового коронавируса, в 14 случаях результат оказался положительным.

В настоящее время на карантине находятся 19 653 человека. В 13 из 24 провинций страны от коронавирусной инфекции скончалось 43 инфицированных.43 человека выздоровели.

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