Гонконг, Китай, , 04:42 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг на текущий момент выявлено 1000 подтвержденных случаев COVID-19, включая четыре смерти от инфекции. В САР Макао выявлено 45 случаев и 385 случаев зафиксировано на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на материковой части Китая выявлено 97 подтвержденных «импортных» случаев COVID-19 и два внутренних.

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