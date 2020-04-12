Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.

В сообщении сказано, что 11 апреля первые платежи поступили на банковские счета граждан.

Закон об мерах экономической помощи на сумму более $2 трлн, подписанный президентом США Дональдом Трампом в конце марта, регулирует выплаты пособий по безработице, помощь медицинским учреждениям, льготы для компаний и целых отраслей. Также множество американских граждан получат право на единовременную выплату порядка $1,2 тыс. на человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, основанным на информации федеральных и местных властей, в США на 4.30 по московскому времени 12 апреля зарегистрировано 527 111 заражённых COVID-19. 20,5 тыс. человек стали жертвами эпидемии в США. Сейчас страна занимает первое месте в мире как по числу инфицированных, так и по количеству погибших от пандемии.