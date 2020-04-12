Харбин, Китай, , 04:37 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян выявлено два местных и 21 «импортный» подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Все новые «импортные» случаи заболевания COVID-19 приходятся на граждан Китая, приехавших из России. Из них у 14 человек ранее никаких симптомов заболевания выявлено не было, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения.

Всего в регионе выявлено 198 подтвержденных «импортных» случаев COVID-19. Среди них один пациент уже покинул больницу по выздоровлению. В общей сложности 1793 тесных контактов этих людей находятся под наблюдением медиков.

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