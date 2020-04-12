Шанхай, Китай, , 04:31 — REGNUM В Шанхае зафиксировано еще 52 пациента с «импортной» коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, 51 пациент прибыл из России и один — из Канады. Все они являются гражданами Китая. В общей сложности 92 человека, находившихся с зараженными в контакте, в настоящее время проходят медицинское обследование на предмет заражения на карантине.

Всего в Шанхае было зафиксировано 268 «импортных» случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, еще у 45 человек имеется подозрение на заражение.

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