Пекин, , 04:05 — REGNUM Власти Китая должны безостановочно прилагать усилия для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19 в различных сферах общества, сообщили 11 апреля в Министерстве гражданской администрации КНР.

Министерство гражданской администрации (МГА) совместно с Национальной комиссией здравоохранения КНР вскоре совместно выпустят целый ряд руководств по борьбе с эпидемией в различных сферах общества, сообщил глава начальникотдела МГА Чэнь Юэлян.

Руководства состоят из перечня детализированных и целевых мер, которые должны приниматься по всей стране в зависимости от степени риска заражения коронавирусной инфекцией — от низкого и среднего до высокого. Для всех групп общественности будут разработаны уникальные меры профилактики в зависимости от географии проживания, климатических условия и рельефа местности.