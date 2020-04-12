Каир, , 04:05 — REGNUM Одиннадцать пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Египте за последние сутки, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мегахед, передает 11 апреля Egypt Today.

Общее число жертв нового коронавируса достигло 146 человек. Кроме того, за сутки выявлено 145 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составляет 1939 человек. 426 пациентов выписано из больницы в связи с выздоровлением.

Напомним, в среду действующий в Египте комендантский час был продлен еще на две недели. По словам премьер-министра страны Мустафы Мадбули, правительство продолжит выработку пакета мер по сдерживанию распространения опасного заболевания.

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