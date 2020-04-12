Пекин, , 03:58 — REGNUM Медицинские учреждения базового уровня возобновили нормальный режим обслуживания пациентов по всему Китаю, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Нормальный режим работы был возвращен после того, как была погашена вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране и был обеспечен режим сдерживания инфекции на постоянной основе.

Теперь в обычном режиме пациенты могут получить обследование и лечение хронических и прочих заболеваний, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Гао Гуанмин во время пресс-конференции в Пекине.

Все необходимые усилия были приняты для обеспечения городских и сельским жителям быстрого доступа к базовой медицинской помощи и услугам в области здравоохранения.