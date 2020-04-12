Пекин, , 03:52 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 97 новых «импортных» случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 1280 подтвержденных случаев заражения «импортной» инфекцией за все время наблюдений. Еще 49 случаев подозрения на заражение выявлено в стране.

Из числа подтвержденных случаев заражения, 481 человек уже покинул госпитали страны по излечению, еще 799 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях. Из них 36 находятся в тяжелом состоянии, однако смертей от «импортной» инфекции нет.

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