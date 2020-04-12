Москва, , 03:46 — REGNUM Поздравления гражданам России с Днём космонавтики отправили с борта Международной космической станции (МКС) российские члены экипажа экспедиции Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер 12 апреля в эфире «Роскосмос-ТВ».

Космонавты напомнили, что Советский Союз вывел на орбиту первый корабль с человеком на борту, «победив в тяжёлой и изнурительной войне». Страна продемонстрировала всему миру свой научный и технологический потенциал, способность наших учёных выполнять сложнейшие задачи в кратчайшие сроки.

«Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым», — сказал Иван Вагнер.

Российские космонавты с борта МКС пожелали нам «новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника».

День космонавтики отмечается в России в честь полёта в космос 12 апреля 1961 года первого человека планеты — Юрия Алексеевича Гагарина.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос обнародовал предстартовый плейлист экипажа МКС