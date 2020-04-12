Москва, 12 апреля 2020, 03:46 — REGNUM Поздравления гражданам России с Днём космонавтики отправили с борта Международной космической станции (МКС) российские члены экипажа экспедиции Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер 12 апреля в эфире «Роскосмос-ТВ».
Космонавты напомнили, что Советский Союз вывел на орбиту первый корабль с человеком на борту, «победив в тяжёлой и изнурительной войне». Страна продемонстрировала всему миру свой научный и технологический потенциал, способность наших учёных выполнять сложнейшие задачи в кратчайшие сроки.
Российские космонавты с борта МКС пожелали нам «новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника».
День космонавтики отмечается в России в честь полёта в космос 12 апреля 1961 года первого человека планеты — Юрия Алексеевича Гагарина.
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