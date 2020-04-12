Москва, , 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.

В своём сообщении он сравнил эпидемиологическую ситуацию в России и Германии, предположив, что коронавирус «щадит» Россию.

«Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, а ведь в Германии 2,8 тыс. умерших на 82 млн населения, притом что в России меньше 100 на 146 млн», — написал Мясников.

Он добавил, что во многих странах мира удивились тому, что аппаратов искусственной вентиляции лёгких и средств индивидуальной защиты у России больше, чем у них. При этом «смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 13 584. 1045 человек выздоровели, 106 умерли. Проведено более 1,18 млн тестов.

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