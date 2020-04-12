Пекин, , 03:45 — REGNUM В Китае выявлено 99 подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Из них 97 случаев являются «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Лишь два случая являются местными. Оба выявлены в провинции Хэйлунцзян, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчёта.

Ни одного случая гибели от осложнений опасной инфекции в стране не зарегистрировано за прошедшие сутки. Еще 49 случаев подозрения на заражение коронавирусом выявлено в стране. Все они являются «импортными».

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хубэй не выявлено ни одного нового пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 за прошедшие сутки.

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