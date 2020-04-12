Ухань, Китай, , 03:37 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с коронавирусом в провинции Хубэй, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Провинция Хубэй ранее была эпицентром распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории Китая, а также является наиболее других пострадавшим регионом от коронавирусом в стране.

За прошедшие сутки в регионе не выявлено ни одного случая гибели от коронавируса, как и ни одного нового случая заражения. Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки из клиник Китая было выписано 50 пациентов, победивших COVID-19.

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