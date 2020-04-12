Алжир, , 03:31 — REGNUM На семь человек увеличилось число летальных исходов среди больных новой коронавирусной инфекцией в Алжире, сообщает 11 апреля Xinhua.

По словам главы комиссии по выявлению и контролю COVID-19 Джамела Фурара, за последние 24 часа было выявлено 64 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего в стране зафиксировано 1825 зараженных. Семь человек из ранее инфицированных скончались, в результате чего количество летальных исходов новой коронавирусной инфекции достигло 275. Покинули больницы в связи с выздоровлением 460 человек.

Власти ввели карантин в наиболее инфицированной провинции Блида, частичные ограничительные меры ведены в остальных провинциях.

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