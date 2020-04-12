Эр-Рияд, , 03:29 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд одобрил ужесточение ограничений по комендантскому часу в королевстве, сообщает агентство Reuters.

Теперь комендантский час будет действовать по всей территории страны с 19:00 по 6:00 (время местное). Соответствующая мера была принята в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Она будет действовать до особого распоряжения властей.

Ранее в Эр-Рияде и ряде других крупных городов Саудовской Аравии ввели 24-часовой комендантский час.