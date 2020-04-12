Пекин, , 03:29 — REGNUM Всего 50 пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 77 575 пациентов были выписаны из госпиталей по выздоровлению на конец дня 11 апреля. Всего в стране подтверждено 82 052 заболевших COVID-19 и 3339 человек скончались.

Отметим, что сутками ранее из больниц Китая было выписано 70 человек по излечению от опасной инфекции. А число вновь заразившихся составило 46 человек.