Рабат, , 03:17 — REGNUM За последние сутки число инфицированных SARS-CoV-2 в Марокко увеличилось на 97 человек, сообщила 11 апреля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Число зараженных новым коронавирусом достигло 1545 человек. Из них 111 пациентов скончались. 146 человек выздоровели.

Это уже шестой день, когда количество заболевших в день не превышает сотни человек. Пик роста инфицированных (128 человек в день) пришелся, по данным университета Джона Хопкинса, на 4 апреля.