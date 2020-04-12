Москва, , 03:12 — REGNUM Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, стоит ли бояться пищи, приготовленной заражённым COVID-19 поваром, в своём «Инстаграме».

Малышева сослалась на мнение профессора молекулярной биологии и имуннологии из США Паулы Кэннон, полагающей, что не надо опасаться еды на вынос. Американка считает, что ресторанные кухни строго соблюдают правила гигиены, достаточных для того, чтобы избежать заражения через пищу.

Российская телеведущая напомнила, что есть и дополнительные меры безопасности. Так, разогрев пищи в микроволновке, по словам Малышевой, гарантирует гибель любого вируса. Кроме того, она посоветовала при покупке еды в контейнерах выложить её на тарелку и вымыть руки перед едой.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным Университета Хопкинса, в мире зафиксировано на данный момент 1 771 514 случаев заражения, умерло более 108 тыс. человек.