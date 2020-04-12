Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Количество заразившихся COVID-19 среди членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» достигло 550 человек по данным, обнародованным 11 апреля сайтом ВМС США.

На 11 апреля, как говорится в сообщении морского ведомства США, тесты на заболевание, вызванное новым коронавирусом, прошли 92% моряков авианосца. Обнаружены 550 положительных и 3 673 отрицательных результата. 3 696 членов экипажа покинули корабль. Ранее было известно о 447 инфицированных.

В конце марта 2020 года на борту американского корабля были обнаружены случаи массового заражения COVID-19. Командир «Теодора Рузвельта» Бретт Крозье был отстранён от должности в результате утечки в СМИ текста его рапорта о распространении инфекции на авианосце. Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подверг Крозье резкой критике за этот инцидент. В результате Модли принёс извинения за свои слова и 7 апреля оставил свой пост.

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