Оттава, , 02:20 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Канаде достигло 23 301. Об этом 11 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Кроме того, в стране от последствий заболевания COVID-19 скончались 653 пациента. Лидером по числу зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа остается провинция Квебек — 12 292 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады объявили о том, что в стране заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 могут от 900 тысяч до 1,9 млн человек.

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