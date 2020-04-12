Лос-Анджелес, США, , 02:06 — REGNUM В биографии осужденного за сексуальное насилие голливудского продюсера Харви Вайнштейна нашли еще один эпизод эпизод с насильственными действиями. Соответствующее обвинение выдвинула прокуратура Лос-Анджелеса, сообщает 11 апреля ABC News.

Как следует из обвинения, заявление сделала женщина, которую, по ее словам, Вайнштейн подверг насилию в мае 2010 года в отеле Беверли-Хиллз.

Напомним, в настоящее время осужденный по нескольким эпизодам сексуального насилия медиа магнат отбывает наказание в одной из тюрем штата Нью-Йорк. Ранее появилось сообщение о инфицировании осужденного коронавирусом нового типа, однако никаких симптомов COVID-19 у Вайнштейна выявлено не было.