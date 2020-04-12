Анкара, , 01:39 — REGNUM Рейс авиакомпании AFL2143 «Аэрофлот» Анталья — Москва, который должен вывезти из Турции российских граждан, назначен на 14 апреля. Об этом сообщает генконсульство РФ в Анталье 11 апреля на странице в Twitter.

Отмечается, что на самолет смогут попасть только те граждане, которые проживают в Москве и Московской области. Кроме того, в дипмиссии уточнили, что на рейс необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, рейс «Аэрофлота» из Антальи с гражданами РФ, который должен был запланирован на 11 апреля, отменили в связи введением в Турции комендантского часа.

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