Рим, , 01:27 — REGNUM Коронавирусная пневмония нового типа стала причиной смерти 19 468 жителей Италии, сообщила 11 апреля пресс-служба департамента гражданской защиты страны.

По словам начальника департамента Анджело Боррелли, число погибших увеличилось за день на 619 случаев. Почти на две тысячи (1996) увеличилось число вновь выявленных случаев COVID-19.

В настоящее время в стационарах Италии находятся более 28 тысяч человек, из них 3381 — в реанимации. Более 68 тысяч инфицированных проходят лечение дома.