Рим, 12 апреля 2020, 01:27 — REGNUM Коронавирусная пневмония нового типа стала причиной смерти 19 468 жителей Италии, сообщила 11 апреля пресс-служба департамента гражданской защиты страны.
По словам начальника департамента Анджело Боррелли, число погибших увеличилось за день на 619 случаев. Почти на две тысячи (1996) увеличилось число вновь выявленных случаев COVID-19.
В настоящее время в стационарах Италии находятся более 28 тысяч человек, из них 3381 — в реанимации. Более 68 тысяч инфицированных проходят лечение дома.