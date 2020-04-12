Москва, , 01:09 — REGNUM Русская православная церковь попросила воздержаться от посещения храмов во время богослужений, которые пройдут во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 апреля по 19 апреля в Москве и Подмосковье. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте РПЦ.

В документе, направленном первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополитом Воскресенским Дионисием в адрес московских и подмосковных священников говорится, что им надлежит «совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров».

Отмечается, что меры принимаются в связи с распространением коронавирусной инфекции.

При этом священники должны будут сообщить прихожанам о поступившем предписании по окончании литургии Вербного воскресенья.

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