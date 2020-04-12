Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о бедствии, поступившую от штата Вайоминг. Подобная декларация объявлена теперь во всех 50 американских штатах в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает 11 апреля Fox News.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, крупная катастрофа впервые объявлена сразу во всех штатах, включая островные территории.

Сообщается, что губернатор штата Вайоминг Марк Гордон запросил помощи центра еще в четверг, 9 апреля, когда на территории штата было зафиксировано более 200 случаев COVID-19.

«Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелых ситуаций как в некоторых штатах, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся», — заявил Гордон.

Напомним, декларация о бедствии позволяет региональным американским властям использовать федеральное финансирование, ресурсы федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и инженерный корпус армии США.

Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, число смертей от коронавирусной инфекции в США превысило 20 тысяч. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 более 522 тысяч.