Ватикан, , 00:48 — REGNUM Папа Римский Франциск I призвал католиков «не поддаваться страху» во время пандемии коронавируса. Об этом понтифик заявил в ходе пасхальной мессы в соборе Святого Петра.

«Не бойтесь, не поддавайтесь страху: это послание надежды. Он адресован нам сегодня. Эти слова Бог повторяет нам еженощно», — заявил Франциск.

Понтифик также призвал к прекращению всех войн в мире:

«Мы должны остановить производство и торговлю оружием, потому что нам нужен хлеб, а не винтовки», — добавил он.

Отмечается, что в этом году пасхальная месса проходила без прихожан. В церкви присутствовало лишь ограниченное число членов конгрегации — менее 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM традиционный крестный ход перед Пасхой папа Римский Франциск посвятил медикам и священникам. Он отметил, что врачи, медсестры, монахини и священники погибли от коронавирусной инфекции, как солдаты на фронте, отдавшие свои жизни за Любовь.

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