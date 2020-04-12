Сыктывкар, 12 апреля 2020, 00:46 — REGNUM С 12 по 30 апреля апреля в православных храмах Коми запрещены мероприятия с большим количеством участников. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.
Ограничение касается богослужений, молитвенных и религиозных собраний, обрядов и церемоний. Деятельность храмов приостановлена не будет — священнослужители продолжат совершать литургии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ком подтверждены 208 случаев заражение новым коронавирусом. Трое пациентов скончались, один выздоровел.