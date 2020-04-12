История вопроса

Одним из трёх главных направлений в христианстве, наряду с католичеством и протестантизмом, является православие. Оно сложилось в первом тысячелетии от Рождества Христова на территории Восточной Римской империи и на сегодня занимает третье место по численности среди христианских церквей. Православие является преобладающей конфессией в России, Украине, Белоруссии и Молдавии, а также странах Балканского полуострова, в Грузии и на Кипре.



