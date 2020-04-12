Тюмень, , 00:20 — REGNUM В Тюмени 71 постоялец гостиницы «Искра» и дома «Милосердие» помещены в обсерватор в реабилитационном центре «Градостроитель». Все они оказались контактными с заболевшими COVID-19, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

«В гостинице «Искра» выявлены лица с COVID-19. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», — пояснил начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков.

У проживающих в данной гостинице забрали биоматериал для исследований на наличие коронавируса. Было принято решение транспортировать их в обсерватор «Градостроитель», а также постояльцев дома «Милосердие», так как они находились в одном здании с гостиницей по адресу ул. Коммунистическая, 70.

Как ранее сообщал оперативный штаб Тюменской области, 11 апреля в регионе зафиксировано 30 инфицированных новым коронавирусом, из них семеро выздоровели, одна женщина скончалась.

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