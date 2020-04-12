Москва, , 00:08 — REGNUM Цифровой пропуск при поездках в Москве могут проверить на автодорогах, в такси, а также в общественном транспорте. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Система цифровых пропусков запускается в столице с 13 апреля в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. С помощью этой системы власти надеются удержать граждан дома и тем самым снизить распространение коронавирусной инфекции.

«С 13 апреля после введения цифровых пропусков москвичей могут проверять, в том числе, на дорогах, в такси и в общественном транспорте», — сообщили в департаменте.

Также в Диптрансе выразили надежду, что москвичи все же предпочтут оставаться дома на самоизоляции. Однако все же если поездок избежать не удастся, то необходимо оформлять специальный пропуск.