Сыктывкар, , 00:08 — REGNUM С начала эпидемии в Коми выявлено 333 человека с подозрением на коронавирус SARS-CoV2. Из них лабораторно подтверждены 208. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 3809человек, в том числе: 1030человек прибыли из-за рубежа, 2779контактировали с заболевшими.

Случаи заражения выявлены в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Княжпогостском, Усть-Куломском, Корткеросском и Прилузском районах.

Напомним, в Коми официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми решили поднять иммунитет гражданам, находящимся под наблюдением медиков. Лечение, по их мнению, позволит замедлить скорость распространения коронавируса.