Москва, 11 апреля 2020, 23:59 — REGNUM
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обоснованным ведение цифровых пропусков в Московском регионе в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
«Это решение соразмерно угрозе распространения коронавируса. Москва вынуждена защищаться», — приводит её слова агентство Интерфакс.
Вместе с тем омбудсмен обратила внимание на необходимость чёткого разъяснения населению всех процедур при оформлении пропусков, чтобы у граждан не возникало трудностей.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня было объявлено, что с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные электронные пропуска для передвижения по территории региона на личном и общественном транспорте.
Читайте ранее в этом сюжете: Велосипедистам в Москве потребуются пропуска для передвижения по городу