Москва, , 23:59 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обоснованным ведение цифровых пропусков в Московском регионе в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Это решение соразмерно угрозе распространения коронавируса. Москва вынуждена защищаться», — приводит её слова агентство Интерфакс.

Вместе с тем омбудсмен обратила внимание на необходимость чёткого разъяснения населению всех процедур при оформлении пропусков, чтобы у граждан не возникало трудностей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня было объявлено, что с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные электронные пропуска для передвижения по территории региона на личном и общественном транспорте.

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