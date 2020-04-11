Москва, , 23:53 — REGNUM 14 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в городе Москве. Об этом 11 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперативного штаба, у погибших пациентов было подтверждено заболевание пневмонией и был получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Возраст умерших пациентов составлял от 52 до 82 лет, у всех были сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертония, последствия инфаркта и кардиомиопатия.

Оперативный штаб напомнил всем гражданам России о необходимости соблюдения мер, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе режима самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 1667 случаях заражения коронавирусом, выявленных за сутки на территории России.

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