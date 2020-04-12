Вашингтон, , 00:07 — REGNUM В США врачи начинают отказываться от использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) при лечении пациентов с COVID-19, поскольку 80% больных, подключённых к аппаратам, умирают. Об этом сообщает Associated Press.

По данным журналистов издания, в среднем от 40% до 50% пациентов с тяжелыми респираторными расстройствами умирают, находясь на аппарате ИВЛ, однако смертность больных COVID-19, находящихся на вентиляции лёгких чрезмерно высока.

Отмечается, что в отчётах английских врачей также сообщается о высокой смертности подключенных к ИВЛ больных с коронавирусной инфекцией, которая достигает порядка 66%. Кроме этого, в исследовании китайских учёных из Уханя было установлено, что 86% больных на ИВЛ погибают.

Так, врачи и учёные пока не могут найти этим фактам объяснения. По одной из версий аппараты ИВЛ усугубляют ситуацию, поскольку наносят лёгким пациента травму кислородом, который подаётся под высоким давлением. Чтобы избежать этого врачи экспериментируют со снижением давления подаваемого кислорода, обогащают смесь азотом или подают кислород через носовые трубки.

Другие врачи и вовсе отказываются от применения аппаратов ИВЛ, а вместо этого предлагают пациентам лежать в разных положениях, чтобы была возможность лучше вентилировать различные части легких.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату ИВЛ.

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