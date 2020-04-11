Вологда, , 23:51 — REGNUM Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий и губернатор Олег Кувшинников попросили жителей области не нарушать режим самоизоляции в Пасху и Вербное воскресенье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На вологодской земле сложились доброе и уважительное отношение к духовным традициям нашего народа. Но в нынешних условиях велика опасность заражения новой коронавирусной инфекцией. По возможности, не покидайте дома», — сказалмитрополит Игнатий.

Вологжане смогут принять участие в праздничных богослужениях дистанционно — онлайн-трансляция будет организована из главного храма Вологодской митрополии на нескольких ресурсах: интернет-телевидении «35ТВ», YouTube-телеканале Вологодской митрополии «София», а также в социальных сетях.

«К сожалению, количество зараженных коронавирусом вологжан увеличивается с каждым днем, несмотря на жесткие карантинные мероприятия. Очень важно сейчас поберечь близких и по возможности не выходить из дома. Это единственный надежный способ защититься от опасной инфекции. Допускать послаблений превентивных мер сейчас нельзя, все решения, взвешенные и обоснованные, помогут сохранить здоровье вологжанам», — отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, что в Вологодской области подтверждены 39 случаев заражения опасным коронавирусом, большинство из них — в Череповце.