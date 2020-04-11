Хартум, , 23:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Судана подготовило стратегию борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и на ее реализацию срочно нужны деньги, 11 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Минздрава Судана, на реализацию программы подготовки к эпидемии нужны не менее $120 млн.

Средства нужны на средства защиты для врачей, тестовые наборы, а также подготовку мест в больницах для больных COVID-19.

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