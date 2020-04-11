Санкт-Петербург, , 23:36 — REGNUM Авиарейс компании «Аэрофлот» прибыл из Таиланда с российскими туристами, которые не могли покинуть страну раньше из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, в аэропорт Санкт-Петербург. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Пулково».

На борту авиарейса SU 273 из Бангкока прибыли 109 граждан России. Сразу после приземления самолёта их осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. После этого сотрудники полиции провожают прибывших пассажиров к медработникам, которые берут у вновь прибывших материал для анализа на коронавирус и выдают предписание в течение двух недель оставаться дома, либо в обсерваторе.

Все граждане в обязательном порядке заполняют все необходимые документы, после чего тех, кто проживает в Москве или Санкт-Петербурге, отправят домой на автобусах, жители других регионов могут остановиться на период карантина на территории пансионата «Заря».

С начала апреля в Санкт-Петербург на вывозных рейсах вернулись из-за рубежа 480 российских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе на неопределённых срок вывозного авиарейса из Антальи в Москву.

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