Москва, , 23:30 — REGNUM При самом оптимистичном развитии событий ситуация с коронавирусной инфекцией в России может закончится в июне 2020 года. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАНВиктор Малеев.

Основной фактор распространения коронавирусной инфекции — это контакты между людьми. Соответственно, от того, как граждане России будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации властей, зависят сроки окончания эпидемии.

Завершение эпидемии коронавирусной инфекции возможно в начале июня только в том случае, если не будет допущено серьезных врачебных ошибок, а граждане России дисциплинированно сократят контакты друг с другом.

Об окончательной победе над коронавирусом можно говорить только тогда, когда будет разработана и испытана вакцина от коронавируса и все будут привиты, отметил Малеев.

«Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — отметил он.

На данный момент нет никаких лекарств, которые бы на 100% помогали от коронавируса, но испытания различных препаратов ведутся во всем мире.